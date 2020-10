De Land Rover Defender gaat nooit verloren

Rechts de ’oude’ Landrover Defender van Co Eshuis, links de versie van Riverhouse. Ⓒ Jerome Wassenaar

Toen liefhebbers na bijna 70 jaar productie afscheid van hun geliefde Land Rover Defender moesten nemen, was dat een drama. Land Rover probeerde het leed wat te verzachten door het iconische klassieke design in de nieuwe Defender te laten terugkomen. Met een nieuwe maakten we een toer langs klassieke Defenders om te kijken wat die oude nou zo speciaal maakt.