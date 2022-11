Dagrecept: Crumble met tomaat, olijven en feta

Helaas heb ik hier zelf weinig last van, getuige twee overhemden die me niet meer passen... Een zekere meneer Wilbrink had me al gewaarschuwd! Daarom een licht (voor)gerecht: een pecorino crumble met laagjes tomaat, zwarte olijven en feta.

Maak het kruim door de koude (!) boter, pecorino en bloem snel door elkaar te wrijven totdat het mengsel op broodkruimels gaat lijken. Verdeel het over een bakplaat met anti-aanbaklaag en leg die20-25 minuten in voorverwarmde oven van 200 graden. De tijd/temperatuur is een indicatie, keer eventueel om, haal eruit als het kruim goudbruin/krokant is.

Snijd ondertussen de tomaten in blokjes en de olijven in schijfjes. Doe de tomaten en olijven met de olijfolie, zout en peper in een pan en laat een paar minuten sudderen. Schep een lepel van het tomaten-olijvenmengsel op de bodem van elk glas en bedek met een laag verkruimelde feta, een scheutje olijfolie en zwarte peper. Blijf de lagen afwisselen en eindig met het tomatenmengsel. Strooi het kruimelmengsel erover en je kunt aan tafel.

Nodig voor 4 personen:

- 4 glazen (elk 21 cl)

- 70 g bloem

- 70 g ongezouten boter

- 60 g pecorino

- 800 g gepelde tomaten (uit blik)

- 200 g feta (verkruimeld)

- 3 el zwarte olijven (ontpit)

- extra vergine olijfolie

- zeezout en versgemalen zwarte peper