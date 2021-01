Rotterdam bruist van de creativiteit

Frederique Spigt bezong de creativiteit van de Maasstad ten tijde van de benoeming als Culturele Hoofdstad van 2001: „Zo schoon, ’t beeld van deze stad. Alsof zij van binnenuit wordt verlicht.” Twintig jaar later is Rotterdam nog altijd in beweging, maar hoog van de toren wordt er niet geblazen.

Dat laatste is de conclusie van Martijn van der Mark, senior beleidsadviseur Creatieve Industrie en Media bij de gemeente Rotterdam. Hij neemt ons vandaag mee op sleeptouw door de – vanwege de coronacrisis – stille straten die desondanks bruisen van de activeiten. We beginnen bij de Wilhelminapier aan de Kop van Zuid, met haar karakteristieke Hotel New York pront naar de Maas wijzend.

Om op de punt van de pier te komen, laveer je tussen een keur aan high end hoge woontorens die de bejubelde skyline van de stad mede typeren: het nHow hotel, Montevideo en Rem Koolhaas’ De Rotterdam. Ertegenover gerenoveerde pakhuizen, de geschiedenis erend, waar onder meer hotel Room Mate Bruno en de foodhallen huizen. Juist dat contrast tussen glimmend nieuw en bescheiden oud maakt dit gedeelte een bezoek waard. Hier voel je de historie en het heden.

Erasmusbrug

Al was dit er allemaal niet geweest als, dit jaar exact 25 jaar geleden, de karakteristieke Erasmusbrug niet zou zijn aangelegd. Want het hoofdkantoor van de Holland Amerika Lijn en haar vertrekhallen was mooi, maar verder was het vooral een gebied voor een haven die ook nog eens steeds verder de stad uittrok. De gemeente, de tot dan toe sterke maar niet al te grote creatieve klasse die in het leegstaande hoofdkantoor zat en private investeerders sloegen de handen ineen.

„Vernieuwen maar met aandacht voor het verleden. Geen bewaar- of vernieuwzucht, iets ertussen”, omschrijft Martijn van der Mark het. Iets wat een steenworp verder, ongetwijfeld met dank aan het succes van de Wilhelminapier, momenteel weer gebeurt.

Jarenlang was Katendrecht de wijk waar de migranten zich vestigden, met de woningbouw en, zo eerlijk moeten we ook zijn, alle problemen van dien. Ook hier wordt het schiereiland met behulp van een brug opengegooid. De afkomst wordt nu juist geëerd, met het private Landverhuizersmuseum dat dit of volgend jaar moet opengaan. Ernaast glinstert het transparante glas van de appartementen die boven op de oude loodsen zijn gebouwd. Loodsen waarin nu must visit-locaties zijn gevestigd, de Fenix Food Factory voorop.

De Fenix Food Factory.

Sceptici kunnen het omschrijven als een hippe supermarkt, anderen zien het als een plek waar lokale bekenden er hun waar verkopen: het in Rotterdam bekende brood van Jordy’s Bakery, de natuurwijnen van Blije Wijnen, de ambachtelijke rauwmelkse kazen van Booij Kaasmakers, de biertjes van de Kaapse Brouwers met hun knallend design en namen als Kaapse Carrie en Kaapse Gozer (op z’n Rotterdams: gozah).

Die laatsten zijn een goed voorbeeld van de creativiteit in design die Rotterdam herbergt. Niet zozeer enorm onderscheidend; elke zichzelf respecterende stad heeft zijn eigen biertjes met hip etiket, maar bedenk wel dat Rotterdam al ver voor de Tweede Wereldoorlog een kei was in opvallende reclame-uitingen en een toonbeeld van hoe je goed voor je werknemers zorgt.

De Van Nelle Fabriek staat bekend als de modernste fabriek van Nederland. Toonbeeld van het functionalisme, met een gevel van staal en glas in plaats van alleen zielloze bakstenen. Veel daglicht op de werkvloer én advertenties die anno 2021 geliefde verzamelobjecten zijn.

Galerijflat

Van der Mark, al 25 jaar Rotterdammer, maakt van de gelegenheid gebruik om de architectuur van de Rotterdamse School aan te halen. Want de bouwwerken van de Amsterdamse School mogen dan fameus zijn, de bouw ’van hier’ kent ook de nodige toppers, met behalve de Van Nellefabriek ook de eerste galerijflat ter wereld, de Bergpolderflat in Noord, met goede woonomstandigheden en dito prijzen voor de arbeiders.

Nog zo’n voorbeeld: de buisstoelen van het Rotterdamse Gispen: niets glimmends, op de functionele buizen van het design na, maar praktisch, functioneel en betaalbaar. Eigenlijk is de creativiteit van de Maasstad nog steeds in die drie woorden te omschrijven.

Het Industriegebouw van bovenaf gezien.

Zo staat Het Industriegebouw te boek als icoon van de wederopbouw, net na WOII gerealiseerd in opdracht van de gemeente en een van de eerste bedrijfsverzamelgebouwen van Nederland. Meer dan 200 bedrijven, van start-ups tot pr-bureaus en van architectenbureaus (zoals MRDV, bedenkers van de Markthal) tot landschapsontwerpers (Lola Landscapes, bekend van het Adidas-park), vinden elkaar in een inspirerende omgeving.

De lage plafonds en stenen muren werden in 2015 vervangen door hoogte en licht, alles om de creativiteit te stimuleren. De in de entree opgestapelde flatscreens met brandende haardvuren, het ’Digital Bonfire’ van ontwerper Maarten Baas, vat de sfeer in één klap samen: door verschillende items en functies bij elkaar te zetten, ontstaat er iets moois. Net als op de Wilhelminapier destijds en bij veel andere projecten is ’samen’ het toverwoord dat kenner Van der Mark dan ook regelmatig bezigt.

Humor

Altijd met een dosis humor en verder denken: zo zijn de oprichters van Alfredo’s Taqueria weliswaar bekend van hun sokken, maar ze zijn ook dol op Mexicaans eten. Ze bedachten de op eetgelegenheid op de begane grond. De eigenaren van de Amerikaanse diner By Jarmusch („een dergelijk ontbijtconcept had Rotterdam nog niet”) doopten hun grote buitenterras in de eerste lockdown razendsnel om tot expeditiestraat waar auto’s doorheen rijden en inziitenden worden voorzien van alle lekkers dat de aanbieders in dat gebouw op het menu hebben.

Om de hoek in de voormalige opslagruimte zit het bekende restaurant Heroïne: hoge kwaliteit voedsel zonder de beklemmende opsmuk van sommige sterrenrestaurants. Ook dat is Rotterdam: kwaliteit bieden, er niet te moeilijk over doen, succes behalen en dat met een kleine glimlach tentoonspreiden zonder te roepen dat je de beste bent.

Hoewel er nog zoveel meer gaande is in de stad, eindigen we bij Tropicana. Waar vroeger het chloorwater van de glijbanen gleed en slappe friet werd geserveerd en waar later legendarische feesten werden gegeven, wordt eveneens aan de toekomst gewerkt. In Blue City, zoals het nu heet, zitten bedrijven die zich richten op praktische maar vooral duurzame innovaties.

Bagger

Isolatiemateriaal gemaakt van zeewier; in de bouw is immers nog een slag te slaan op het gebied van duurzaamheid. Klinkers van bagger, we hebben er immers genoeg van. Bier waarvan het restwater en -afval weer door de buren wordt benut. In het laboratorium waar vroeger de verkleedruimtes en sauna’s waren, kunnen huurders experimenteren en onderzoeken.

Zo wordt hier ook het verleden weer gecombineerd met de toekomst. Goed, er zijn altijd actuele problemen te overbruggen. Maar het mag nu stiller dan ooit zijn in de straten van Rotterdam, hier gebeurt het!