Koken voor een groot gezelschap? Tips om het jezelf makkelijk(er) te maken

1. Maak je eigen restaurantwaardige MEP-lijst

Een MEP-lijst? Wie in de restaurantkeuken werkt, kent het misschien wel. De mise en place-lijst is je houvast als je kookt voor veel mensen. Want wat op de MEP staat, móet gebeuren. En wat er niet op staat, maar wel moest gebeuren? Dat is heel ongelukkig tijdens het diner.

Daarom doe je er goed aan je eigen MEP lijst te maken. Dit doe je door alle gerechten die je gaat serveren op te splitsen in taken. En dan echt álles, tot het kleinste taakje aan toe. Doe dit per gerecht tot je alles hebt behandeld en er een taak van hebt gemaakt.

Daarna kun je het eventueel nog opdelen in verschillende dagen en wat je wanneer doet, maar het belangrijkste is dat álles wat moet gebeuren op die ene lijst staat. Als een taak. Dus “hazelnoten roosteren, kaas raspen, pepertjes snijden, kip marineren” en ga zo maar door. Kun je dat daarna allemaal afvinken. Dat zorgt voor overzicht en rust.

2. Kijk wat je vooraf kunt maken

Heb je bovenstaande MEP-lijst klaar, dan kun je direct kijken welke onderdelen van de gerechten je vooraf kunt maken. En met vooraf bedoelen we niet één of twee dagen van tevoren, nee sommige dingen maak je wel weken of zelfs maanden van tevoren. En dat is handig, want koken voor een groot gezelschap brengt al genoeg drukte met zich mee.

Wat dan dingen zijn die je tijden van tevoren kunt voorbereiden? Bouillons, zoetzuur, sauzen, nootjes die moeten worden geroosterd, kruidenolieën en andere delen die je makkelijk kunt invriezen, vacumeren of gewoon lang houdbaar blijven.

3. Ga voor shared dining

Maak kleine gerechtjes die je allemaal tegelijk op tafel kunt zetten. Het is misschien een chic om een vast menu te serveren met voor, tussen, hoofd, tussen en na (of zelfs nog meer gangen), maar dat betekent ook dat jij aldoor in de weer bent in de keuken om de nieuwe gang voor te bereiden.

Een shared dining menu is dé oplossing om zelf ook aan eten toe te komen. Dit menu zet je namelijk in z’n volledigheid in één keer op tafel. Koude dingen maak je ‘s middags alvast klaar, warme dingen maak je ‘s ochtends af zodat je het eind van de middag enkel nog hoeft te verwarmen en sommige gerechten kun je zelfs al opmaken en in z’n geheel klaarzetten. Echt ideaal wanneer je moet koken voor een groot gezelschap.

4. Doe niet aan voorkeursbehandelingen

Het is natuurlijk hartstikke attent om degene die vega of vegan eet, in de watten te leggen met speciale gerechten. Maar dit betekent ook veel meer werk. En meer werk op een dag die toch al ietwat stressvol kan zijn omdat je moet koken voor een groot gezelschap, is geen goed idee.

Is er daarom één iemand in het gezelschap vegetarisch of heeft diegene een allergie, pas hier dan je gehele menu op aan. Soms vergt dit enig improvisatievermogen, want een fruit en peper-allergie plus een veganistische levensstijl maakt jouw diner er niet makkelijker op.

Wat wel slim is, is de persoon in kwestie vragen (zeker als het om heftige allergieën gaat) wat diegene normaal eet tijdens speciale diners of gewoon thuis. Dan kun je daarop voortborduren en er je eigen draai aan geven, maar heb je in ieder geval een veilige basis.

5. Kies voor gerechten die je al kent

Veilige gerechten hebben een saai imago. Maar dat is niet nodig, want misschien kook jij wekelijks een bijzondere kreeftenbisque of houd je erg van wild bereiden. Dat is voor de een erg bijzonder, maar voor de ander veilig.

En wat er nu zo handig aan die veilige gerechten is; je verpest ze (bijna) nooit. Want je weet hoe het werkt. Je weet wanneer je lam perfect gegaard is, je weet wanneer je verse pasta klaar is om het kokende water in te gaan en je weet wanneer je stoofvlees klaar is.

Wil je die veilige gerechten nu wel iets upgraden zodat je zelf ook een uitdaging aan het diner hebt, kies er dan voor om andere garnituren en opmaak te gebruiken. Zoetzure radijzen of venkel, geroosterde nootjes, een dukkah en andere lekkernijen die je normaal achterwege zou laten.