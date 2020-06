Honden zijn reddende engelen

In deze test zat elk baasje opgesloten in een grote doos met een lichtgewicht deur die de hond opzij kon schuiven. De baasjes deden net alsof ze van streek waren en riepen ’help’ of ’help me’. Ze mochten hun huisdier niet bij de naam noemen. Dat zou het dier namelijk aanmoedigen om uit gehoorzaamheid te hulp te snellen en niet uit bezorgdheid.

De uitkomst was dat een derde van de viervoeters hun baasje kwam redden. „Dit is erg indrukwekkend”, zegt onderzoeker Joshua Van Bourg op Sciencias.nl. „Hier komen namelijk twee dingen bij kijken. Aan de ene kant het verlangen om hun baasje te helpen en aan de andere kant het inzicht in de benodigde handeling.” Het toont volgens hem aan dat de honden hun baasje graag wilden redden én dat ze begrepen welke handeling ze moesten verrichten.

Overstuur

Verder was opvallend dat de dieren die hun baasje níet redden erg overstuur werden. „Ze wilden wel maar ze begrepen niet wat ze moesten doen”, concludeert mede-onderzoeker Clive Wynne. „Het was niet omdat ze niet om hun baasjes gaven.”

Om het resultaat te verifiëren, keken de onderzoekers ook wat er gebeurde als het baasje in de doos zat opgesloten en rustig voorlas uit een tijdschrift. Toen openden minder honden de deur. Dit betekent dat de honden dus niet alleen hun baasjes redden omdat ze bij hen in de buurt willen zijn.

Zelfs toen een onderzoeker eten in de doos liet vallen, openden minder honden de doos dan toen hun bange baasje erin zat. „Deze studie laat zien dat honden echt om hun baasjes geven”, aldus Clive.