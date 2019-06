Eigen koeien eerst

Ⓒ 123rf

Hoewel ik al jaren in hetzelfde Franse plattelandsdorpje kom, is het nog altijd belabberd gesteld met mijn integratie. En dat terwijl ik koffie drink in buurmans piepkleine keuken en schillen en oud brood bewaar voor zijn boerderijdieren. Ik druk alle buren op het hart onze kersenboom leeg te plukken. Zwaai naar iedere boer tijdens mijn hardlooprondjes, zelfs als hun valse honden me blaffend achterna rennen. Uiteraard haal ik mijn eieren bij de buren en luister naar klaagzangen die het gele hesje waardig zijn.