Een stedentrip naar Lissabon? Dit is de leukste manier om de stad te ontdekken

De grappige tuktuk is ook een spierpijn vermijdende manier om de Portugese hoofdstad te verkennen. Deze staat immers te boek als de stad op de zeven heuvels. Vandaar ook dat al die felgekleurde trammetjes zich door de smalle straten manoeuvreren, waarbij de hoeveelheid toeristen de doorgang nog eens smaller maken.

Hoogteverschil

Alleen al de wijk Bairro Alto kent een hoogteverschil van maar liefst 32 meter die is te overbruggen met de Santa Justa-lift die een Eiffeltoren-achtig voorkomen heeft. Niet zo gek, aangezien beide gebouwen dezelfde architect kennen. Wij tuffen eerst met de tuktuk naar de voet van het 45 meter hoge, Instagramwaardige gevaarte, om vervolgens bij de top te komen.

Ondertussen laveren we tussen het autoverkeer door en vooral langs opvallend veel pleinen met standbeelden: zo’n beetje iedere grootheid die ooit iets voor de stad heeft betekend, lijkt te worden geëerd. Klopt, beaamt onze kundige chauffeur Joaquin, die net zo goed historicus had kunnen zijn. Hij strooit met feiten: zo is ’zijn’ stad de oudste van West-Europa, naar schatting 1200 voor Christus gesticht.

Als we goed kijken, vinden we overal afbeeldingen en beelden van raven, groot of klein. Het verhaal gaat dat twee van de gevleugelde vrienden vanuit de Algarve meereisden met het lichaam van beschermheilige São Vicente en uiteindelijk tot stedelijke symbolen werden uitgeroepen, tot de vlag aan toe. Nog eentje dan: Terreiro do Paço is het grootste plein en eert met een Arc de Triomphe-achtige boog de wederopstanding na de grote aardbeving van 1755.

Uiteraard ronken we ook hiernaartoe (overigens rijden er ook elektrische tuktuks rond). Ook hier is het een toeristische drukte van jewelste. Het geeft, ondanks dat we in februari vroeg in het seizoen zijn, een gezellige reuring.

De tuktuk is, naast de tram, de minst inspannende manier om Lissabon te verkennen

Al zorgt dat buitenlandse bezoek bij bewoners ook voor gefronste wenkbrauwen, zo blijkt wanneer we later aan de praat raken met Sandra, geboren en getogen local. Inmiddels zestiger, heeft zij de stad in de loop der jaren zien veranderen. Grotendeels ten goede, haast ze zich te zeggen, en toeristen zijn dan ook enorm welkom.

„Portugal, met Lissabon erbij, is toch jarenlang het ondergeschoven kindje van Zuid-Europa geweest”, vindt ze.

Geheel ten onrechte, want de mensen zijn trots en vriendelijk en de restaurantkeuze is reuze. Met diverse uitzichtpunten, de nodige streetart en historische gebouwen is er overal wat te zien. Het water van de Taag met haar bedrijvige oevers is altijd dichtbij.

Spierpijn

Dat mochten wij, zowel met de tuktuk als later tijdens de wandel- en fietstoer, eveneens ervaren. Juist omdat Lissabon alles heeft en nu als een malle wordt ontdekt, is local Sandra bang voor Barcelona-achtige taferelen, een waarbij de statige Tivoli Avenida Liberdade de nieuwe Ramblas wordt.

Na drie dagen kakelverse zeevruchten, hip vegetarische spijzen en de traditionele Portugese dis, de ogen prikkend van architectuur, cultuur en historie en toch ook wat spierpijn in de kuiten vanwege urenlang gestruin door de steile, smalle straatjes kunnen we alleen maar zeggen: ga, nu je in Lissabon (nog) niet over de hoofden hoeft te lopen.

Doen!

Trappen maar

Pak de fiets! De geoefende fietser pakt ook die hoogteverschillen, maar anders is het heerlijk trappen langs de oever van de Taag, waar je het bekende zeevaardersbeeld Padrão dos Descobrimentos tegenkomt en een blik kunt werpen op het eveneens bekende Christus Koning-beeld aan het einde van de brug (die niet toegankelijk is voor fietsers).

Av. 24 de Julho 4A, lisbonbikerentals.com

Parkhangen

Het Eduardo VII Park is het grootste park van de stad. Ⓒ Getty Images

Het Eduardo VII Park, genoemd naar de Engelse koning die in 1902 de stad bezocht, is met 25 hectare het grootste park van Lissabon. Boven kijk je over het centrum, met in de verte het water. Ingewijden trekken liever hogerop, naar het gelaagde Jardim do Torel. Hier komen locals samen om van het uitzicht te genieten. Er heerst een relaxte sfeer en met een tuin, park, terras en strand heb je alles bij elkaar.

R. Júlio de Andrade

Streetart

In de Calçada da Glória kunnen streetartfanaten hun hart ophalen.

In de hele stad spot je de nodige streetart, maar Calçada da Glória is een steile straat vol kleurrijke kunstwerken, als ware het een grote openluchtgalerie. Je kunt er met een trammetje langsrijden, maar ook lopen zodat je ook meer tijd hebt om de kunstwerken te bewonderen.

Tuktuk

De tuktuk is een prima manier om de stad te verkennen. Ze krioelen overal en er zijn heel veel aanbieders en tevens elektrische driewielers. Wij tuften met Lisbon TukTours, vraag naar Joaquin, hij heeft

de mooiste verhalen!

lisbon-tuk-tours.com

Markt

Geen stad zonder markt: de Feira da Ladra is de bekendste vlooienmarkt, à la het Waterlooplein. Al sinds de dertiende eeuw zwierf de markt rond, totdat-ie uiteindelijk neerstreek in Campo de Santa Clara in de (leuke!) wijk São Vicente.

Schilderachtig

In XVIII - Azulejo & Faiança Loja Alfama worden de handgemaakte tegels beschilderd waar je bij staat.

Portugal staat bekend om de handgeschilderde tegels die niet alleen de gevels verfraaien, maar ook nog eens isoleren en tegen weersinvloeden beschermen. De tegels zijn met allerlei afdrukken te koop, maar de mooiste zijn nog altijd de handbewerkte originele. Hoe dat in zijn werk gaat, zie je onder meer bij XVIII – Azulejo & Faiança Loja Alfama, waar medewerkers bij het raam driftig en nauwkeurig aan het schilderen zijn.

Largo Santa Luzia nº9, xviii.pt

Eten, drinken, slapen

Unaniem

Van alle kanten aangeraden voor het beste seafood: Cervejaria Ramiro. Uiteraard met (betaalbare) alcoholische versnaperingen.

Av. Alm. Reis 1 H

cervejariaramiro.com

Budget

Voor twee tientjes prima eten doe je bij O Velho Eurico. Klassieke regionale gerechten in een knusse ambiance.

Largo São Cristóvão nº3

instagram.com/ovelhoeurico

Exotisch

Het Portugese voedsel (overigens zeer aan te raden) even beu? Chef Kiko heeft Peruviaanse gerechten, denk aan ceviche en visgerechten, met een Aziatische twist op de kaart staan. Ook goed voor mooie wijnen.

R. Dom Pedro V 129

acevicheria.pt

Van de straat

Door de hele stad te vinden: kioskjes waar je voor weinig geld hapjes, wijn of bier kunt krijgen.

Vroeger werden er kranten en tijdschriften verkocht, nu kun je bij de kiosken die in de hele stad zijn te vinden, streetfood, kleine hapjes en wijn voor een euro krijgen. De kiosken staan meestal op strategische plekken met kleine terrasjes erbij.

Rooftop

Ook in Lissabon schiet het aantal rooftopbarren door het dak. In restaurant SEEN worden de heerlijke cocktails voor je neus geshaket en de sushi voor je neus gedraaid, al zijn de andere (Braziliaans ingestoken) gerechten als octopuscarpaccio en seafoodtaco ook aanraders. Dat alles met de stad aan je voeten. Op stand slapen doe je in het hotel waar het restaurant huist: Hotel Tivoli Avenida Liberdade Lisboa.

Av. da Liberdade 185

seenlx.com

Zoet

Pastéis de nata vind je overal, je moet alleen even weten waar de lekkerste zijn te vinden.

Ben je wel in Lissabon geweest als je geen pastéis de nata hebt gegeten? Nee! Ga wel voor de lekkerste, er worden namelijk nogal wat toeristenversies (mierzoet, te droog bladerdeeg, ontbrekende kaneel) aangeboden. Het buiten het centrum gelegen Pastéis de Belém (R. Belém 84-92) wordt geroemd als bekendste aanbieder van het met custard gevulde bladerdeeglekkers, maar ook Manteigaria (Rua do Loreto 2), Espigasol (R. Prof. Dias Amado), Fabrica de Nata (waar de gevulde schalen boven je hoofd voorbij komen, Praça dos Restauradores 62-68) kunnen op de lijst. Je eet deze nationale lekkernij immers niet slechts één keer.

Drink als een local

Niet dat we mensen aan de drank willen helpen, maar als je er toch bent, ga dan voor een glaasje ginjinha. In de hele stad zijn veelal kleine zaken waar ze deze kersenlikeur verkopen. Of het nu ochtend, middag of avond is, locals stappen er binnen voor deze opkikker met 23 procent alcohol.

IJskoud

Niets fijners dan een ijsje als het warm is. Nou ja, ook als het minder warm is... De lekkerste (en wellicht ook de grootste!) bollen roomijs haal je bij Gelados Santini (R. Aristides de Sousa Mendes 11B). Drie generaties ijsmakers trekken al sinds 1949 de echte fanaten, vandaar dat het er druk kan zijn. Maar het wachten waard! Ze hebben twee vestigingen, de andere is Santini Gelados Artesanais (R. do Carmo 88)