Op zoek naar de ziel van Texel kom je schapen, strandvondsten en kwelders tegen

„Ha, precies op tijd!” Met een ferme handdruk heet boer Jan-Willem Bakker me welkom op zijn boerderij. Hij wijst op een schaap in de kudde, buiten voor de stal. „Deze dame staat op het punt te bevallen, kun je mooi meehelpen. Maar eerst een overall en laarzen uitzoeken. Want je gaat vies worden vandaag.”

Tuunwallenlandschap

Wie een bezoek brengt aan schapenboerderij De Waddel op de Hoge Berg in de zuidpunt van Texel, weet dat-ie aan het werk wordt gezet. Hier kom je namelijk niet om schapen te knuffelen – nou ja, een beetje dan – maar om mee te helpen met de verzorging. Stallen uitmesten, stro verzamelen, voer brengen naar de schapen en hun lammetjes die in het oer-Texelse ’tuunwallenlandschap’ vrolijk in de wei dartelen. Precies zoals dat honderden jaren geleden al ging. „We vinden het belangrijk om het Texel van toen dat hier nog zo goed zichtbaar is, te behouden”, vertelt Jan-Willem.

De kleine weggetjes op dit deel van het eiland zijn niet gemaakt voor massatoerisme en de karakteristieke tuunwallen, lage muurtjes van gestapelde graszoden die, bij gebrek aan hout vanwege de afwezigheid van bos ooit als erfafscheiding werden aangelegd, maken dat schaalvergroting onmogelijk is.

Daarom zocht Bakker naar andere manieren om geld te verdienen. Groepen op de boerderij laten meewerken blijkt een perfecte oplossing. „Mensen vinden het leuk om te zien hoe het er hier aan toe gaat. Doordat ze meehelpen, snijdt het mes aan twee kanten. Wij hebben extra handjes en de mensen ervaren waarom het zo belangrijk is dat dit landschap en de Texelse schapen voor het eiland bewaard blijven.”

Lopendebandwerk

En zo kan het zomaar gebeuren dat je, zoals ik vandaag, getuige bent van de geboorte van een lam. „De grootste tot nu dit jaar”, constateert een lachende Jan-Willem terwijl hij het beestje in de lucht houdt.

„Nu eerst koffie!” Moeder en kind liggen bij te komen, terwijl wij plaatsnemen op een bank van geïmproviseerde strobalen. Na wat gezellig geklets wordt besproken wat er na de koffiepauze moet gebeuren. Ik mag met Jan-Willem mee op de quad om de schapen en de lammetjes in de wei te voeren. Honderden worden er deze maanden bij de Waddel geboren. „Lopendebandwerk, maar toch elke keer bijzonder”, aldus een van de vrijwilligers die jaren geleden kwam aanwaaien en nooit meer vertrok.

Jutten

Zoals schapen onlosmakelijk met Texel zijn verbonden, is de zee dat ook. In onze zoektocht naar wat typisch Texel is, komen we al fietsend (ook heel Texels) terecht bij het vernieuwde Juttersmuseum Flora in De Koog. Wie vanaf de boot zijn weg over de Pontweg vervolgt – vrijwel iedereen – kan het niet missen. Links langs de weg bij afslag 13 torenen een rood vuurtorenlicht en sinds een aantal maanden ook het stuurhuis van Het Schulpengat, de TESO-veerboot die tussen 1990 en 2015 miljoenen mensen van en naar Texel bracht, boven het landschap uit.

Tuunwallen en lammetjes, twee Texelse iconen.

Hoe onlosmakelijk die veerdienst met het eiland is verbonden, is in het museum te zien. We leren er hoe Texelaars er zelf het initiatief voor namen. Velen van hen hebben tot op de dag van vandaag de aandelen die hun (over)grootouders begin twintigste eeuw kochten om Texels Eigen Stoomboot Onderneming, oftewel TESO, van de grond te krijgen.

Eigenaren van het Juttersmuseum André Eelman en Judith van der Zee zijn trots op hun nieuwste aanwinst. Net als op de rest van hun collectie die tegenwoordig lang niet meer zo hard groeit. „Op zich goed nieuws, want dat laat zien dat de stranden schoner worden. Maar ergens vinden we het ook jammer. Want diep van binnen willen jutters maar één ding: mooie strandvondsten scoren”, legt Eelman uit.

Liefdeskistje

Wandelend door het museum krijgen we een beeld van de rol die de zee in het eilandleven speelt en komt tegelijkertijd een schat aan geschiedenis voorbij. De herinneringskrans van de Dakota-ramp die op het eiland aanspoelde of restanten van de containerramp met de MS Zoë waarbij Texel weliswaar grotendeels gespaard bleef, maar er alsnog genoeg strandde om er een expositie aan te wijden. Zo prijken een grote hoeveelheid aircoslangetjes, maar ook kinderjasjes en twee identieke witte autobumpers in het museum.

Dat je met strandjutten werkelijk alles kunt verwachten, blijkt uit het liefdeskistje in 2005 dat even buiten De Koog aanspoelde. Toen de vriendin van de Engelsman Jonathan het uitmaakte, was hij zo woest dat hij alles wat hem aan de relatie herinnerde – foto’s, brieven, zelfs de seksspeeltjes die ze gebruikten – in een houten kistje in zee gooide. Deze spoelde op Texel aan en is te bewonderen in het museum.

Ondergedompeld in schapenwol tijdens een woolness-behandeling.

Met toestemming van Jonathan, uiteraard. „We hebben hem opgespoord”, lacht Judith. „Zoiets intiems konden we natuurlijk niet zomaar tentoonstellen.” Het mooiste dat André ooit vond met jutten? Zijn Judith, is het resolute antwoord. Beiden komen uit een juttersfamilie en op het strand was het raak.

De Slufter

Een van de meest bijzondere natuurgebieden op Texel is De Slufter. De aanleg van een dijk begin 17e eeuw en later een tweede dijk zorgden ervoor dat er land kwam waar eerst zee was en dat Texel zijn huidige vorm kreeg. Omdat de dijk steeds doorbrak, werd besloten om een open verbinding met de zee te laten bestaan. Daardoor ontstond een spectaculair kwelderlandschap dat bij tijd en wijle ook geheel onder water verdwijnt, zo leren we van Robert Sickman die ons namens Texel Excursions rondleidt.

Hij kent het gebied op zijn duimpje, hoewel het er altijd weer anders is omdat de slufters – de geulen waar het water doorheen gaat – door het gebied ’wandelen’. Ook de seizoenen geven De Slufter steeds weer een ander gezicht. „In de zomer kleurt het paars met lamsoorbloemen. Andere planten zijn onder meer zeekraal en duindoorn, ook geliefd bij de koks.”

Want ook lekker eten is onlosmakelijk met Texel verbonden. Lam, vis, schelp- en schaaldieren, Texels bier, de kruidenplantjes die in De Slufter zijn te vinden of in de tuunwallen groeien: ze worden dankbaar gebruikt door de topkoks die het eiland rijk is. En net zo dankbaar gegeten door iedereen die het eiland bezoekt.