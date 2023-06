Dagrecept: Zalm met komkommer en ingelegde gember

Vaak geldt in de keuken dat eenvoudige gerechten het beste smaken. Toch is het in de praktijk een uitdaging om met een beperkt aantal ingrediënten iets te bereiden waarin verschillende smaken samenkomen. Ik heb dan ook bewondering voor schrijvers als Nigel Slater. Het is de Franse Jessie Inchauspé, schrijfster én biochemicus, ook gelukt om ruim honderd eenvoudige recepten te bedenken voor haar boek Glucose revolutie (Fontaine Uitgevers). Dit gerecht met zalm is subtiel, maar smaakt wel naar meer.

Nodig voor 2 personen: - 2 zalmfilets (150 g per stuk) - 3 el ingelegde gember (uitgelekt en grof gehakt) - ¼ komkommer (zaden verwijderd en in blokjes) - klein bosje koriander (geplukt en fijngehakt) - 200 g gare witte rijst of zilvervliesrijst - 2 tl sojasaus (optioneel) - 1 tl olijfolie - zout en zwarte peper Bereiding Verhit de oven tot 200 graden en bedek een grote braadslee met bakpapier. Leg de zalmfilets in de braadslee, besprenkel ze met olijfolie, bestrooi ze met zout en peper en bak ze 12 minuten in de oven tot ze ondoorschijnend en gaar zijn. Meng intussen de gember, komkommer en koriander in een kom en breng het mengsel op smaak met zout en peper. Serveer de gare zalm op een bedje van gekookte rijst en bedek hem met het gembermengsel. Als je wilt kun je een scheutje sojasaus toevoegen aan het gerecht. Vrij nieuwsbrief Wekelijks alles over lifestyle, reizen, culinair en wonen. Inschrijven Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Lees hier ons privacybeleid.