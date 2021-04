Gigantische opknapbeurt VOC-schip Amsterdam bijna klaar

Het VOC-schip is de afgelopen maanden flink opgekalefaterd. Zo is het onder andere waterdicht gemaakt door middel van een eeuwenoude techniek, het breeuwen.

Ook zijn de oude naden van het schip gevuld met 500 kilo henneptouw en afgewerkt met een alternatief teerproduct. Een zware, langdurige klus die volledig met de hand is gedaan.

De slechte houtdelen zijn daarnaast vervangen en het schip is voorzien van een nieuwe laag verf. Daarnaast zijn de drie gehele masten, de stengen en de ra’s van het schip vernieuwd.

In totaal werkten er ruim vijftig man aan het schip, waaronder een timmer- en breeuwploeg, schilders, tuigers, mastenmakers, aannemers en dokmedewerkers.

Vrijdag 16 april keert het schip weer terug naar de vaste plek aan de museumsteiger van het scheepvaartmuseum, waar het sinds 1991 ligt.

Open voor publiek

Zodra het Scheepvaartmuseum weer geopend is voor publiek, is het schip toegankelijk voor bezoekers.

Vanwege de sterke verbintenis met de geschiedenis van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC), is het schip een belangrijk onderdeel van de publieksprogrammering en educatieprogramma’s van Het Scheepvaartmuseum.

Met de terugkeer van het schip geeft het museum het startschot voor het ophalen van vragen bij publiek en partners die leven rondom de VOC-geschiedenis, zoals: waren er tot slaaf gemaakten aan boord van de Amsterdam? Zijn er ook verhalen over migranten aan boord? Is er informatie over de bouw van deze replica? Was dit vroeger een piratenschip?

Deze vragen neemt het museum als vertrekpunt voor het creëren van nieuwe verhaallijnen aan boord van het schip.

In de VOC Data Experience krijgt de bezoeker een tablet waarop in augmented reality de data van ruim 500.000 VOC-opvarenden verschijnen. De bezoeker kan zelf met de data aan de slag of luisteren naar zes experts.

Het Scheepvaartmuseum wil daarmee de discussie over de bewogen geschiedenis van de VOC stimuleren.