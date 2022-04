’Ontsnapt aan een megagiftige duizendpoot’

Premium Binnenland

Lekker weer zorgt voor strandkoorts in Scheveningen: ’Genieten met een grote G’

Een jaar geleden was een terrasje pakken verboden, anderhalve meter afstand houden een verplichting en was zelfs de avondklok nog van kracht. Op eerste paasdag 2022 doet in Scheveningen helemaal niets meer denken aan de inktzwarte periode die ons land bijna twee jaar in haar greep hield.