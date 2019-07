Artis toont tijdens Pride seksuele diversiteit van dieren

Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Artis in Amsterdam laat deze zomer de seksuele diversiteit in de dierenwereld zien. Er zijn rondleidingen langs biseksuele pinguïns, vissen die van geslacht veranderen en mannelijke vogelkoppels die samen kuikens grootbrengen. Artis haakt daarmee in op de Pride, het festival voor gelijke rechten voor iedereen dat van 27 juli tot en met 4 augustus in de hoofdstad wordt gehouden.