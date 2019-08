Recept van de dag: roerbak rundvlees

Nodig voor twee personen:

200 gr biefstuk in reepjes

1 prei, alleen het wit, in dunne ringen

1 ui, in dunne ringen

stukje gember (2 cm) geschild en fijngesneden

2 eetl sojasaus

1 eetl droge sherry

¼ theel suiker

zout en peper

olie in te bakken

Bereiden

Snij het vlees in dunne reepjes. Van de prei gebruik je alleen het witte deel. Snij in dunne ringen. Nee, dunner! Ook de ui in dunne ringen. Het stuk gember even schillen en in flinterdunne reepjes snijden, nog even overlangs daarna. Roer sojasaus, sherry, suiker en peper en zout door elkaar. Laat de reepjes rundvlees hier een kwartier in marineren.

Verhit de olie, bak gember, uien en prei. Schep een paar keer rond en doe het dan even op een bord. Weer een beetje olie heet maken. De reepjes rundvlees erin, minuutje, vervolgens de uien terug, even rondscheppen. Voor het lekkere kan je er nu een klontje echte boter bijdoen. Klaar. En degene waar je voor hebt gekookt zal in bewondering naar je opkijken.