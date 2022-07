Lifehack van Zamarra: zo kun je een laken gebruiken als vervanger van een airco

Door Zamarra Kok Kopieer naar clipboard

Ⓒ 123rf

Een airco is handig en fijn in de zomer, maar echt milieuvriendelijk is het helaas niet. Wist je dat je thuis heel gemakkelijk zelf een soort airco kunt maken? Het enige dat je nodig hebt is een laken!