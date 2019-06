Ⓒ AirBnB

Amsterdam - In de zoektocht naar een speciaal plekje om te overnachten in Amsterdam komt de toerist of dagjesmens nog al eens iets geks tegen. Zo kon men laatst een nachtje in een container boeken en is overnachten in Zandvoort rond de Formule 1 peperduur geworden. Ook in het Noord-Hollandse dorp Zwaanshoek kan men kiezen voor iets bijzonders: slapen op een bedje van stro!