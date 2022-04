Premium Het beste van De Telegraaf

Retinitis pigmentosa vooralsnog onomkeerbaar Gentherapie biedt hoop bij oogaandoening

Jan-Jaap Hamers met dochter Nienke en geleidehond Milo: „Ik probeer zoveel mogelijk een normale vader te zijn.” Ⓒ foto Marco De Swart

Het aantal mensen met een oogaandoening blijft stijgen en helaas is aantasting van het netvlies nog steeds niet te repareren of af te remmen. Jan-Jaap Hamers (47) werd met de erfelijke ziekte retinitis pigmentosa geboren en is inmiddels bijna blind. Hij hoopt dat zijn 5-jarige dochter Nienke niet hetzelfde lot wacht.