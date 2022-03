Erfgoed Koude Oorlog actueel

Ondanks de oorlogsdreiging door de Russische inval in Oekraïne is schuilen in de bunkers niet meer verantwoord. Ze voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Nietsdoen met deze historische locaties is echter zonde, vindt de gemeente Den Haag, die in 2013 eigenaar werd van de schuilkelder onder de Haagse campus. Die is gebouwd op de plek van het oude ministerie van Binnenlandse Zaken. Het ondergrondse vluchtoord had plaats voor de minister en in totaal tweehonderd ambtenaren om het land in geval van een nucleaire aanval toch te kunnen besturen.

Nachtwacht

De belangrijkste departementen in Den Haag bezaten zo’n ’noodzetel’. Sommigen hadden een codenaam, zoals Nachtwacht (Algemene Zaken) of Hazeleger (Financiën). De meeste werden gebouwd in de jaren zeventig. De grootste was die aan de Schedeldoekshaven die in 1979 werd opgeleverd.

Plan

In 1965 kwam de speciaal ingestelde Commissie Noodzetels met een plan voor zesenveertig schuilkelders, verspreid over het land, die toegerust waren voor in totaal 4650 ambtenaren, waarvan 1300 Haagse. Die locaties zijn niet allemaal gerealiseerd. In totaal werden er negentien gebouwd, waarvan vijftien nog bestaan.

Minister Edzo Toxopeus van Binnenlandse Zaken was veraantwoordelijke voor het bunkerbeleid Ⓒ FOTO ANP /HH

Een massieve, rode, stalen drukdeur onder de collegezalen geeft toegang tot de noodzetel aan de Schedeldoekshaven. Een muffe lucht komt de bezoeker tegemoet. Direct na binnenkomst kon de ambtelijke staf door naar een speciale ruimte om zich te ontdoen van radioactieve kleding en te douchen. Niet alles staat meer op zijn plek, maar de slaapzalen, badkamers en kantine geven een goed inkijkje in hoe het er in de jaren zeventig bij stond. Blikken met noodrantsoenen liggen nog in de keuken. In de badkamer hangt een maandverbandautomaat waarin een kwartje moest worden geworpen.

Wethouder Robert van Asten bekijkt de slaapvertrekken met Raymond Vogelaar van de Centrale Vastgoedorganisatie van de gemeente Den Haag.

De werkkamer van de minister op min één is uitgerust met een vluchtgang naar de straat. ,,In deze ruimte kon de bewindsman ook het volk toespreken”, weet historicus Raymund Schütz van het Haags Gemeentearchief. Daarnaast zijn er nog twee andere vluchtroutes die uitkomen in de bovengelegen parkeergarage. Bijzonder is de controlekamer, ook wel ’de plotruimte’ genoemd, die is omgeven door metaal zodat de communicatie niet kon worden verstoord.

Srebrenica

De noodzetels werden uiteindelijk alleen gebruikt voor oefeningen. Pas na de Koude Oorlog werd de defensiebunker aan het Plein korte tijd gebruikt voor topoverleg tijdens de val van de Bosnische enclave Srebrenica, waar Nederlandse soldaten in de knel zaten. Roemrucht was de steile trap hier naartoe die ook wel gekscherend ‘de carrièreladder’ werd genoemd. Herbestemming van noodzetels komt niet vaak voor, maar wel bij Landbouw waarvan de schuilkelder nu een daklozenopvang is.

Raymond Vogelaar van de Centrale Vastgoedorganisatie van de gemeente toont de vluchtgang van de minister.

Geschiedkundige Schütz staat met een ander gevoel in de bunker dan een paar maanden geleden. ,,Toen was oorlog nog ver weg”. Al was de noodzetel ook niet bedoeld om maandenlang in te blijven. ,,Bovendien kon alleen het belangrijkste personeel mee. Voor hun gezin was geen ruimte.”

De ondergrondse commandopost is ondanks zijn nieuwe functie te bezoeken. ,,Monumentenzorg blijft rondleidingen geven”, zegt Raymunds collega Nicolette Faber. Dus zaken als de vluchtgang blijven intact. En meubilair wordt zoveel mogelijk bewaard.”