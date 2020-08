’Jasper voelde rare dingen, het bleek acute leukemie’

De 16-jarige Jasper, hier met zijn moeder Marjolein en vader Hub, heeft zijn eerste kuur van de chemotherapie achter de rug. Maar het valt hem allemaal zwaar. „Ik zit liever aan het water met vrienden.” Ⓒ Foto’s René Bouwman

Een halve eeuw geleden was de genezingskans voor kinderen met Acute Lymfatische Leukemie (ALL) – ook wel bloedkanker genoemd – een keiharde nul procent. Het goede nieuws is dat die kans – na intensieve (chemo)therapie – op dit moment rond de 90 procent ligt en er een internationaal nagelnieuw onderzoek is gestart om de genezing richting de honderd te krijgen.