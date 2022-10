Dagecept: Lamskoteletten met kruidige ketjapsaus

Ze hebben van nature vet en dus smaak, rosé zijn ze het lekkerste. Je komt lamsvlees overal rond de Middellandse Zee tegen, maar je kunt het ook een Aziatische draai geven, zoals Soumia Aattaoui doet in haar boek Keuken van Sou (Uitgeverij Vrijdag). Leg de lamskoteletten op een bord/in een kom en wrijf ze in met het zout, komijnpoeder, gedroogde rozemarijn en zonnebloemolie.

Verhit een scheut zonnebloemolie in een ruime pan op een hoog vuur. Schroei de lamskoteletten aan beide zijden dicht (10 seconden per kant) en mooi bruin. Draai het vuur omlaag en laat 2 minuten verder bakken. Schep de lamskoteletten op een bord. Doe in dezelfde pan een scheutje zonnebloemolie. Voeg de gesnipperde ui toe en bak die in 2 à 3 minuten glazig. Voeg de ketjap manis, de zoete chilisaus en sambal toe.

Roer goed onder el kaar en laat 1 minuut koken. Schep de gebakken lamskoteletten in de pan en meng ze onder de saus zodat ze volledig bedekt zijn. Laat 1 minuut zachtjes koken zodat de saus in de het vlees trekt. Serveer met rijst of aardappelen.

Nodig voor 3 personen:

- 6 lamskoteletten

- 1 ui (gesnipperd)

- 2 el ketjap manis

- 1 el zoete chilisaus

- 1 tl sambal

- 1 tl komijnpoeder

- 1 tl komijnzaadjes

- 1 tl gedroogde rozemarijn

- ½ tl zout

- zonnebloemolie