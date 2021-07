Column Babette: toen vonden we dat je verder kwam met een portie vertrouwen

Vier meisjes van 13 die dachten de wereld aan te kunnen. Dus gingen we op fietsvakantie, kamperen in Schoorl. Dat we voor het eerst alleen van huis waren én nog nooit een haring de grond in hadden geslagen, noemden we bijzaak.

Nog geen uur van huis belde ik radeloos mijn vader: lekke band. Drie dagen daarna stond ik weer in een telefooncel. Huilend. Of hij me kon komen halen.

Ook de tent was lek en bovendien hadden we ruzie. Om een verdwenen mascara.

Dat ik toch een talent voor vakantiegenot heb, bleek pas later. Samen met een vriendin beleefden we in Aix-en-Provence een zomer om nooit te vergeten. We zwierden door het zonnige Zuid-Franse leven; lieten ons fêteren door Patrick en Noah, genoten op de zeilboot van Jean-Luc, gilden het uit achter op de motor van Florent.

"Nu zou je dat naïef en gevaarlijk noemen"

Natuurlijk gingen we in op de uitnodiging voor een feestje op een miljoenenschip en zonder blikken of blozen stapten we in elke auto die voor ons stopte wanneer we stonden te liften op de weg naar het strand.

Nu zouden we dat naïef, dom en gevaarlijk noemen, toen vonden we dat je verder kwam met een portie vertrouwen en mensenkennis.

Onlangs reed ik voor een reportage over een verlaten weggetje op Ibiza waar een meisje haar duim omhooghield. Mijn moederhart bepaalde dat ik meteen op de rem stond.

Om daarna om te keren richting vliegveld, terwijl deze Engelse tiener vertelde over haar maanden op het eiland. Ze was op de bonnefooi naar Ibiza gegaan en ging nu wegens geldgebrek weer terug naar huis.

Ik beet mijn tong er liever af en toch vroeg ik het: of ze wel snapt wat er kan gebeuren als ze zomaar bij iedereen in de auto stapt. Ze antwoordde met mijn woorden van toen: heb gewoon vertrouwen in de mensen en kijk wat voor leuke ontmoetingen er dan ontstaan.

Ze had gelijk. Ik schaamde me voor mijn vraag en voor mijn versleten onbevangenheid.

Volg haar op Instagram: babettewieringa.

Mail: b.wieringa@telegraaf.nl