Recept: Rik Jansma’s kabeljauw met bloemkool en puree

Voor 4 personen:

Kabeljauw

800 gr kabeljauw

350 gr gezouten roomboter

2 uien

1 geplette knoflookteen

2 sinaasappelschijven

2 laurierblaadjes

1 steranijs

Smelt boter in grote pan en zweet daarin ui, knoflook, sinaasappel, laurier en steranijs. Leg kabeljauw er voorzichtig tussen en gaar alles ca. 25 min. in de oven op 75 graden. Bewaar het vocht en serveer als saus op de vis en puree.

Bloemkool

1 bloemkool

150 gr gezouten roomboter

20 gr hazelnoten

zout

Verdeel bloemkool in kleine roosjes van gelijk formaat en bak in boter goudbruin. Hak hazelnoten in kleine stukjes en rooster in een droge pan. Strooi hazelnoot over de bloemkool heen en breng op smaak met wat zout.

Aardappelpuree

300 gr geschilde ’la ratte’ aardappelen

2 dl volle boerenmelk

350 gr gezouten roomboter

zout

Gaar aardappelen ca. 15 min. in ruim water met zout tegen de kook aan. Giet af en stoom droog. Druk door de pureeknijper en roer melk en boter erdoorheen.