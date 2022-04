Dagrecept: Provençaalse gevulde tomaten

Struinend over de markten met mooie, verse producten en die later op een zonnig terrasje opsmikkelen; heerlijk! Vandaag brengen we op zeer eenvoudige wijze een stukje Provence naar ons kikkerlandje: tomaten gevuld met een mengsel van vruchtvlees, broodkruim en kruiden. Een vondst van de beroemde chef-kok Wil Demandt uit zijn prachtige boek Altijd Zondag (Carrera Culinair).

Snijd de kapjes van de tomaten en haal het vocht en de zaadlijsten er met een lepel uit. Bewaar dit voor een soep of saus Bestrooi de tomaten aan de binnenkant met een beetje zout en laat ze ondersteboven ongeveer een half uur uitlekken op keukenpapier. Hak het vlees van de tomatenkapjes fijn en roer daar het broodkruim, peterselie, knoflook en zout en peper naar smaak door.

Vul de tomaten met het mengsel. Zet de tomaten in een ovenschaal dicht op elkaar en giet er wat olijfolie over. Schuif zo’n 25 minuten in een op 180 graden voorverwarmde oven, tot de tomaten vanboven goudbruin zijn. Serveer lauwwarm.

Nodig voor 2 personen:

- 4 stevige rijpe tomaten

(of andere groenten zoals

aubergine of courgette)

- 2 el broodkruim

- 1 el gehakte peterselie

- 1 teen knoflook (gehakt)

- zout, peper

- olijfolie