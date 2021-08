Hierom is het zo belangrijk om regelmatig in de ogen van je kat te kijken

Kattenogen zijn prachtig. Kittens worden geboren met blauwe ogen, de eerste weken zal de kleur veranderen en pas als ze uitgegroeid en jongvolwassen zijn, is de definitieve kleur goed te zien.

Het gekleurde deel van het oog is de iris, bij oude katten wordt die vaak donkerder of ontstaan er donkere plekken. De iris zit voor de lens en regelt ook de lichtinval in het oog.

Bij veel licht is de iris het beste te zien omdat die dan zo groot mogelijk is om zo min mogelijk licht door te laten. Andersom is de lens juist weer beter te zien bij weinig licht omdat de iris dan zoveel mogelijk licht doorlaat.

Als katten vechten, kunnen ze met hun nagels elkaars oog raken; dit kan beschadigingen en infecties geven, zelfs met verlies van het oog. Als een kat een dichtgeknepen oog heeft en heeft gevochten, is dat altijd reden om naar je dierenarts te gaan.

Oppervlakkige oogbeschadigingen genezen vaak goed, mits er niet te veel wordt gepoetst of gewreven. Een geïrriteerd oog jeukt; als wij een zandkorreltje in een oog hebben, zullen we ook wrijven en maken we het zo erger.

Dieren doen vaak hetzelfde. Een ontstekingsremmende oogzalf en/of een kraag kunnen dit voorkomen en ondersteunen het herstel.

"Poezen krijgen ook staar"

Kijk regelmatig goed naar de ogen van je kat(ten); symmetrie is erg belangrijk. Het fijne van ogen is dat je ze goed kunt vergelijken omdat het er twee zijn.

Als de ene pupil groter is dan de andere, is het verstandig om je kat door je dierenarts te laten checken. Naarmate de leeftijd vordert, kunnen er kleurveranderingen in de iris optreden, meestal gewoon extra pigment, maar er kunnen ook tumoren ontstaan.

Groeit er een donkere vlek of is de ene pupil groter dan de andere, laat dan de oogjes (en oogdruk) controleren. Je kunt ook regelmatig foto’s van de ogen maken (zet de flits uit) om bij te houden hoe ze zich ontwikkelen. Bij oudere katten zal de lens ook wat troebel worden (staar, net als bij mensen).

Dit is juist beter te zien bij veel licht als de pupil wijd is. Doe dus meteen een check als je weer in die mooie kattenogen kijkt en laat ze bij twijfel door je dierenarts controleren.

