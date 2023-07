Tip voor slechte slapers: ken jij de 4-7-8-methode al?

We moeten eerlijk zijn: de 4-7-8-methode is beslist niet nieuw, maar momenteel wel weer helemaal hot op TikTok onder mensen die naarstig op zoek zijn naar slaaptips. De 4-7-8 zou dé manier zijn om snel in slaap te vallen.

Maar wat is die methode dan precies? Het komt er eigenlijk op neer dat de 4-7-8-methode een ademhalingstechniek is die je helpt te ontspannen. Omdat je je zo focust op je ademhaling, ontspant je lichaam en ben je binnen no time in dromenland.

De methode lijkt misschien ingewikkeld, maar is eigenlijk supersimpel. Het idee is dat je vier tellen zo diep mogelijk inademt, vervolgens de adem zeven seconden vasthoudt en uiteindelijk acht seconden langzaam en volledig uitademt.

De Amerikaanse slaapexpert Michael Breus legt in een video op TikTok uit wat er precies gebeurt met je lijf als je op deze manier ademt. „Door het zo te doen, ontdoe je je lichaam van overtollig koolzuur waardoor je hart minder hard hoeft te werken en waardoor je hartslag daalt”, aldus Breus. „Deze ademhalingstechniek heeft een rustgevend effect op het zenuwstelsel.”

Waar kalmerende medicijnen en slaappillen volgens Breus na verloop van tijd minder effectief kunnen zijn, verliest de 4-7-8-methode nooit zijn kracht. Hoewel de ademhalingstechniek beslist niet moeilijk is, helpt het volgens Breus wel om de oefening zo vaak mogelijk te doen. „Doe het minstens twee keer per dag. Je kunt het in ieder geval nooit te vaak doen.”

