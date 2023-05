Onderzoek: ontbijt op bed? Liever niet, vindt de helft van de Nederlanders

Dat blijkt althans uit een onderzoek van Time2Play onder 1028 Nederlanders naar onze ontbijtgewoonten.

Het Groot Ontbijtonderzoek laat bovendien zien dat 1 op de tien Nederlanders niet uitgebreid de tijd neemt om te ontbijten. Zij eten in de ochtend namelijk staand of lopend. Gemiddeld nemen we in totaal 30,1 minuut de tijd voor de ochtendmaaltijd. In dat half uur wordt het eten bereid én genuttigd.

Je zou misschien denken dat we in het weekend veel langer de tijd nemen om te ontbijten. Dat valt best mee: op zaterdag en zondag ontbijten we gemiddels slechts twee minuten langer.

Yoghurt

Wat ontbijten we dan het liefst? In de top 3 staan achtereenvolgens yoghurt, ontbijtgranen en fruit. Een boterham met kaas en een croissant maken de top 5 volgens het onderzoek compleet.