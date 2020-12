5 veelgemaakte fouten bij het willen afvallen

1) Te veel of te weinig calorieën eten tijdens het afvallen

Afvallen betekent domweg dat je meer calorieën moet verbranden dan je verbruikt. Door een lager aantal calorieën in te nemen, wordt het lichaam gedwongen om energiereserves aan te spreken (lees: vet).

Een ‘beetje opletten’ is niet voldoende. Wie serieus wil afvallen, zal serieus moeten opletten. Om een goed inzicht te krijgen van je calorie-inname, is het zaak om precies te weten wat je op een dag eet. Het zogenoemde tellen van calorieën. Er zijn tientallen apps beschikbaar die je bij dit proces kunnen ondersteunen, maar één app steekt er met kop en schouders bovenuit: MyFitnessPal.

Pas overigens op voor overfanatiek gedrag. Door het aantal calorieën drastisch te beperken, wordt spiermassa afgebroken en verandert het metabolisme (stofwisseling). Dit is een crash-dieet: een vorm van afvallen waarbij het dagelijkse aantal calorieën niet boven de 1.500 uitkomt. Crash-diëten hebben zich nog nooit bewezen, dus zet het uit je hoofd. Een slank of sportief leven onderhouden is geen eenmalige actie. Het is een levensstijl, die je consequent zult moeten onderhouden.

2) Overschatten hoeveel calorieën je verbrandt tijdens het trainen

Hoewel voldoende lichaamsbeweging de stofwisseling enigszins verhoogt, is het minder hoog dan je waarschijnlijk denkt. Studies tonen zelfs aan dat vrijwel iedereen dit overschat met een flinke factor.

Een voorbeeld: een man die 80 kilo weegt heeft 8 kilometer hardlopen 640 calorieën verbrand. Dat is evenveel als één patatje met mayo. En iedereen weet: 8 kilometer rennen is een flinke inspanning. Benieuwd hoeveel calorieën in welke producten zitten? Daar zijn verschillende apps voor. Ook kun je veel vinden op de site van het Voedingscentrum heeft.

3) Niet genoeg vezels eten

Een vezel-arm dieet kan afbreuk doen aan de inspanningen om gewicht te verliezen. Vezels zijn niet alleen van belang om de spijsvertering te optimaliseren, ze versterken ook het immuunsysteem. Bepaalde vezels hebben een belangrijke rol in het optimaliseren van de stoelgang en de opname van met name calorieën. Strikt genomen zijn er twee type vezels: de onoplosbare vezel en de oplosbare vezel.

Laatstgenoemde vezel is van belang bij gewichtsverlies. Het vermindert de eetlust door vocht in zich op te nemen en een gel te vormen. Doordat de vezel in gelvorm door het spijsverteringskanaal voortbeweegt, krijg je het gevoel vol te zetten. Onderzoek wijst uit dat alle soorten vezels profiteren van gewichtsverlies.

Wanneer de totale vezel-inname hoog is, worden sommige calorieën uit voedingsmiddelen in gemengde maaltijden niet geabsorbeerd. Onderzoekers schatten dat een verdubbeling van de dagelijkse vezel-inname ertoe zou kunnen leiden dat er tot 130 calorieën minder wordt opgenomen.

4) Onrealistische verwachtingen hebben over het afvallen

Onrealistische verwachtingen kunnen een sterke invloed hebben op je motivatie. Wanneer het plan in je hoofd niet (snel genoeg) uitpakt zoals je wil, kan de moed je immers in de schoenen zakken. Verschillende onderzoeken bevestigen deze foutieve denkwijze. Stel samen met een adviseur of diëtist realistische doelen vast op basis van jouw leven. Indien je de beoogde doelen hebt behaald, kan de vlag uit. Vervolgens kun je opnieuw realistische doelen vasttellen.

5) Geen etiketten lezen

De kern van het afvallen: weet wat je eet! Als je de etiketten op de voedingsmiddelen niet nauwkeurig leest, kan dit ertoe leiden dat je ongewenste calorieën consumeert. Helaas zijn veel verpakkingen misleidend. Deze kunnen je een vals gevoel van veiligheid geven bij het kiezen van een bepaald item. Om de belangrijkste informatie voor gewichtsbeheersing te krijgen, moet je naar de ingrediëntenlijst en het voedingslabel kijken, die op de achterkant van de verpakking staan. In de regel kun je stellen dat het gros wat uit een fabriek komt, niet helpt bij het afvallen. Komt het uit de natuur, dan zit je wel goed.