Dappere schoolmeester maakte in Rampjaar 1672 bevrijdingsplan Coevorden

’Wilhelmus van Nassauwe” Het Oranjelied klonk op 30 december van het rampjaar 1672 op het marktplein van Coevorden. Een uur eerder hadden troepen van de Nederlandse Republiek de Drentse vestingstad heroverd op het leger van de Münsterse bisschop Bernhard von Galen.

De bliksemactie van slechts duizend man stond onder leiding van overste Frederik van Eybergen maar het strijdplan was gemaakt door schoolmeester en koster Mijndert van der Thijnen. Deze Groninger was twee jaar eerder voor deze functies in Coevorden ’beroepen’. Toen ’Bommen Berend’ in juli 1672 het stadje had ingenomen en zijn kerk weer katholiek werd, raakte hij beide banen kwijt. Daardoor had hij de tijd de vestingwallen te bestuderen en thuis een ontzettingsplan te maken.

Bisschop Bernhard von Galen van Münster, alias Bommen Berend. Ⓒ FOTO GRONINGER MUSEUM

Op 4 september werd de grond te heet onder zijn voeten en vluchtte Mijndert met zijn gezin naar Groningen, waar de regionale bevelhebber, generaal Carl von Rabenhaupt, de troepen van de bisschop van Münster net de stad had uitgejaagd. Hij zocht de edelman te velde op en overreedde hem zijn bevrijdingsplan uit te voeren, namelijk in de winter de bevroren Coevorder vestinggrachten oversteken. De bijten in het ijs vormden geen belemmering door daar biezen bruggen over te leggen. Hij ging zelf mee.

Heldenstatus

Mijndert van der Thijnen verwierf dankzij zijn geslaagde plan een heldenstatus. De Staten-Generaal in Den Haag benoemde hem tot beheerder van ’s lands (wapen-)magazijnen, de stad Groningen gaf hem een herdenkingspenning en de Raad van State een bokaal met inscriptie. In 1674 werd de voormalig schoolmeester burgemeester van Coevorden en ouderling in de kerk waarvan hij eerst koster was. Na zijn dood in 1707 werd hij er begraven. (M.Wi.)