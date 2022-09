Toe aan een nieuwe heg? Hier moet je op letten

Eigenlijk zijn er drie termen die ertoe doen: wortelgoed, met kluit en in pot. Wortelgoed betekent dat de plant in de volle grond is gekweekt. Als de kweker ze uit de grond haalt, zie je de ’kale’ wortel zonder iets eromheen. Wortelgoed is alleen verkrijgbaar van half oktober tot half april en dient snel te worden geplant. Het is goedkoper dan de andere varianten.

Een haagplant met kluit is net zo goed in de volle grond gekweekt, maar is een oudere plant die al is gesnoeid en verplant. Bij het uit de grond halen blijft de aarde rondom de wortels zitten in een stevige kluit die vaak ook nog eens in zo’n netje wordt verpakt. Ze slaan wat gemakkelijker aan dan wortelgoed en hoeven iets minder snel te worden geplant (binnen maximaal vijf dagen). Qua prijs iets duurder.

Ten slotte de haagplant die al van jongs af aan in een pot is gekweekt. Voordeel is dat deze het hele jaar kan worden neergezet, ook in de zomer. Het in de pot gegroeide wortelstelsel is immers volledig intact en de plant groeit gemakkelijk aan. Deze variant is het duurst.