Recept van de dag: feestelijk gevulde appels

Nodig voor 4 personen:

•4 grote appels

•40 gr boter

•50 gr fijne suiker

•rasp van 1 citroen

•2 eetl krenten of rozijnen (geweekt)

•150 ml slagroom

•2 theel kaneel

•2 dl cider en 2 theel calvados

Bereiding:

Klokhuis uit de appels boren. Meng boter met suiker, rasp van citroen, en de krenten. (Als je tijd hebt week je krenten of in thee, in rum of in sherry, het is feest). Goed mengen. Mocht je wat marsepein overhebben, meng het er dan door. En dan prop je de botervulling in het gat in de appel.

Zo, je kersttoetje is bijna klaar. Zet appels in een ovenschaaltje, giet er wat cider bij en schuif ze in de oven op 180° C. Toch wel drie kwartier. Appel in de oven, het zal wat, is dat nu zo feestelijk? Ik vind van wel, en speciaal omdat je in de tussentijd de slagroom hebt geklopt met een paar theelepels calvados en flink wat kaneel. En je snapt het al, de geurend warme appel voor je neus, de slagroom er dik over, het lijkt al heel aardig op kerstfeest!