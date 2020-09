Kookboek getest: in gedachten op reis naar Indonesië

Normaal gesproken waren we rond deze tijd onze koffers aan het pakken voor een verre bestemming. Aangezien die vlieger dit jaar niet opgaat, troosten we onszelf met een exotische maaltijd.

Met De bijbel van de Indonesische keuken kunnen we op z’n minst in gedachten een beetje gaan eilandhoppen in de Indische Oceaan. Indonesië bestaat uit ruim 16.000 eilandjes, ongeveer 3000 worden bewoond door zo’n 300 verschillende volkeren. Het lijvige boek is dan ook opgedeeld in hoofdstukken per eilandengroep.

Uit het hoofdstuk Midden-Java lijkt de kipsaté met zoete ketjap en pindasaus me een mooi voorgerecht om onze gasten voor te schotelen. Op het boodschappenlijstje struikel ik maar over één onvindbaar ingrediënt: kemirinoten.

Nooit van gehoord en rauw blijken ze nog giftig te zijn ook. Na wat uitzoekwerk besluit ik ze te vervangen door macadamianoten. Zo zal ik tenminste mijn gasten niet per ongeluk vergiftigen.

Vijzelen tot een boemboe (een fijngewreven specerijenmengsel) is best vermoeiend, maar het resultaat mag er wezen. Mijn gemarineerde kipsatés vallen goed in de smaak. Ook een grote, extra schep van de satésaus werd niet geweigerd. Missie meer dan geslaagd.

Pindasaus Bumbu kacang

Ingrediënten 3 kemirinoten, 1 tl zout, 5 rawits in fijne ringen, 3 tenen knoflook in flinterdunne plakjes, 250 g geroosterde vliespinda’s, 3 kaffir-limoenblaadjes, nerf verwijderd, julienne gesneden, 3 el olie, 3 el ketjap manis, 1 el palmsuiker, sap van 1/2 citroen

Bereiding Rooster de kemirinoten 3 minuten in een droge pan tot ze mooi bruin worden. Maal ze in de vijzel met het zout, de rawits, knoflook, vliespinda’s en de kaffir-limoenblaadjes tot een fijne pasta. Verhit 3 eetlepels olie in een pan op middelhoog vuur en fruit de boemboe al roerend 3-5 minuten. Voeg 500 milliliter water, de ketjap manis en de palmsuiker toe. Laat 30 minuten sudderen op laag vuur en roer tot slot het citroensap erdoorheen.