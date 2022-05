Een pakketreis of liever alles los: zo boeken onze lezers hun vakantie

Een van de belangrijkste voordelen die wordt genoemd om alles los te boeken, is kostenbesparing. Volgens veel lezers is een pakketreis vaak veel duurder.

Hans en Lana Beeftink schrijven: „Bij een pakketreis moet aan diverse instanties commissie worden betaald, wat het allemaal duurder maakt.” Een groot nadeel van een pakketreis is volgens hen ook dat het moeilijk is om ergens een dagje langer of korter te verblijven.

Freek en Sheila Varossieau zijn evenmin fan van pakketreizen. „We boeken altijd alles apart, want dat biedt ons meer flexibiliteit.”

Will Durville ziet toch ook de voordelen van een reis die al is samengesteld. „Het biedt zekerheid, vooral handig als je met je gezin in een specifieke periode weg wilt.” Bovendien is het volgens hem fijn dat je bij problemen op vakantie altijd bij de reisleiding terechtkunt.

Ondanks dat de coronapandemie alweer lang geleden lijkt, houdt Henk van Uitert er rekening mee dat de situatie weer kan veranderen. „Daarom ga ik liever voor een pakketreis. Het reisbureau is dan verantwoordelijk voor de repatriëring en de daaruit voortvloeiende kosten.”

Sympathiek

Ik boek altijd alles los. Hotels zijn veel sympathieker en voordeliger als je direct boekt. KLM is mijn vaste vliegmaatschappij maar ik stap altijd over in Parijs, onder meer omdat dat goedkoper is. Zo ervaar ik meer vrijheid.

Arold Dingemans

Vrijheid

Het prijsverschil tussen een pakketreis en los boeken is vrij pittig. Dat kan oplopen tot 300 à 500 euro, afhankelijk van het seizoen. Losse tickets en dito hotels geeft mij de vrijheid om mijn vakantie in te vullen.

Rob Meijer

Niet nadenken

Een pakketreis biedt zekerheid en is vooral handig als je met je gezin in een specifieke periode weg wilt. Ook hoef je niet na te denken hoe je bij je accommodatie komt. Een probleem? Dan ga je naar de reisleiding. Mensen denken dat pakketreizen op hun retour zijn, maar ik denk dat de pandemie het tegendeel heeft bewezen.

Wil Durville

Voorpret

Ik vind het leuk om hotels en vliegtickets los te boeken. Alles uitzoeken voor de vakantie zorgt bij mij namelijk voor voorpret. Daarbij is het vaak veel goedkoper. Nog belangrijker: het zorgt voor flexibiliteit.

Desiree Kuiken

Veilig

De laatste twee jaar, in coronatijd, hebben we twee keer een pakketreis geboekt. Dat vonden wij toen veiliger. Ook vlogen we nog met een puber. Het was simpelweg handig dat alles in één keer was geregeld. Maar dit jaar heb ik twee vakanties naar Griekenland geboekt, in het voor- en najaar. Tickets en hotels los omdat dat stukken goedkoper is.

T. Martens