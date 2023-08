Droombaan op de Malediven: resort zoekt kandidaat voor de vacature 'Beach'

Het vijfsterrenresort Coco Bodu Hithi, dat gelegen is op een klein eiland en is omringd met parelwitte zandstranden, heeft een opvallende vacature waar zeer weinig ervaring voor vereist is. Voor de vacature ’Beach’ wordt naar iemand gezocht die tien dagen lang in het resort wil vertoeven.

De werkzaamheden? Onder meer ’trots’ in het zand staan, urenlang staren naar de Indische Oceaan en het hoofd leegmaken.

Wat de werkzaamheden vooral níet zijn? Dagelijkse stress ervaren en de taken van een strandmeester op je nemen. Met andere woorden: lekker niks doen en genieten.

Barbie en Ken

Coco Bodu Hithi springt handig in op de populariteit van de nieuwe Barbie-film. De ideale kandidaat voor de vacature ’Beach’ zou dan ook een Ken-achtig type zijn met een bepaalde ’Ken-ergy’ en altijd met minimaal twee paar zonnebrillen bij de hand. Goed kunnen rolschaatsen is ook een pre, hoewel het resort zelf denkt dat dat lastig is in het zand...

De vacature is uiteraard een slimme marketingtruc om gasten naar het resort te lokken. Het is dan ook slechts een tijdelijke functie van tien dagen. De uitverkorene mag al die tijd wel verblijven in een eigen strandhuisje. De retourvluchten en maaltijden op het resort zijn inbegrepen. Ook mag die persoon gratis kleding uitkiezen (waarschijnlijk in de stijl van Ken) en een vriend of vriendin meenemen.

Wie geïnteresseerd is kan tot en met 31 augustus solliciteren op deze baan via de website van het resort. Kandidaten moeten 18 jaar of ouder zijn en in 150 woorden kunnen uitleggen waarom zij de geschikte persoon zijn voor de functie.