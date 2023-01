Dagrecept: Gratin met gruyère, knoflook en tijm

Deze gratin maken we met knoflook, tijm en gruyère, een lekker winter(sport)gerecht uit het boek 1 Groente in de hoofdrol van Georgina Fuggle (Forte Culinair). Verwarm de oven voor op 180 graden. Breng de slagroom en melk met de knoflook en tijm in een kleine pan aan de kook. Laat 2 minuten zacht koken, zodat de smaak van de knoflook in de room trekt. Neem van het vuur en laat helemaal afkoelen.

Zet ondertussen de oven op 200 graden en leg een bakplaat in het midden. Vet de ovenschaal in met boter en leg een laagje aardappel en ui op de bodem van de schaal. Bestrooi met zout en peper en voeg laag voor laag de rest van de aardappelschijfjes en ui toe. Giet er geleidelijk de knoflookroom over en wacht tot deze volledig is uitgelekt voordat je meer toevoegt. Bestrooi opnieuw met zout en peper.

Strooi de gruyère en wat tijm over de gratin. Zet de schaal 1 uur en 20 tot 30 minuten in de oven tot de aardappelschijfjes boterzacht zijn. Laat de gratin voor het serveren 10 minuten rusten zodat het allemaal nog lekkerder wordt.

Nodig voor 4-6 personen:

- 2 uien (gehalveerd, dunne plakjes)

- 40 g gruyère (fijn geraspt zout en versgemalen peper)

- ovenschaal van 2 liter

- 1 kg vastkokende aardappelen (geschild, in schijfjes 3-4 mm, zo dun mogelijk)

- 3 dl halfvolle melk

- 3 grote tenen knoflook (geperst)

- 4 takjes tijm (blaadjes)

- boter om in te vetten

- 3 dl slagroom