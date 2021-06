Dagrecept: Gebakken schol met bloemkool en dragon

Je kunt hem het beste kopen van mei tot november, er wordt niet voor niets gezegd: Schijnt de zon op je bol, dan eet je een schol! Leuk ezelsbruggetje, toch? Een maand geleden wees ik u op Nordic Family Kitchen (Uitgeverij Terra) van Mikkel Karstad. De Deense chef-kok heeft de schol terecht een plekje gegeven in zijn fraaie boek.

Verdeel de bloemkool in grote roosjes en bak ze in olijfolie in 2-3 minuten op laag vuur bruin en een beetje zacht. Breng op smaak met zout en peper, en houd ze warm. Veeg de pan schoon, doe er wat olie en boter in en verwarm totdat het pruttelt. Haal dan de scholfilets door het roggemeel en kruid met peper uit de molen en zout. Bak ze dan een minuutje aan beide kant goudbruin. Serveer ze meteen met de gebakken bloemkool en strooi/sprenkel er wat gehakte hazelnoten en dragon, citroenrasp, citroensap en wat bruine boter uit de pan over. Neem er ook wat krokant brood of een groene salade bij.

Nodig voor 2 personen:

- 2 grote, dubbele scholfilets

- 1/2 bloemkool

- 50 ml olijfolie

- zeezout en zwarte peper uit de molen

- 10 g boter

- klein beetje roggemeel

- ¼ bos dragon (gehakt)

- 15 g hazelnoten (gehakt)

- 1 citroen (sap en rasp)