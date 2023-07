Duur, duurder, duurst: deze vakantiebestemming is mooi, maar zeker niet goedkoop

Paradijselijke stranden, een indrukwekkende natuur, een warm klimaat, voldoende mogelijkheden om te shoppen en flaneren tot je erbij neervalt. Gustavia is voor de rich and famous een geliefde vakantiebestemming. Maar vooral ook erg prijzig! Sterker nog: Gustavia behoort tot de duurste bestemmingen ter wereld wat betreft de prijzen van de accommodaties, vluchten en maaltijden.

Een gemiddeld verblijf kost een toerist daar volgens de reisexperts van Florida Panhandle, die de gelijknamige streek promoot, zo’n 1680 (!) euro per nacht. En laten we de kosten van vliegticket niet vergeten. Een retourticket (vanaf Amsterdam) naar de luchthaven Gustaf III kost je al snel een kleine 4000 euro.

Ⓒ Education Images/Universal Images Group via Getty Images

Dat het zo’n dure bestemming is, heeft er onder meer mee te maken dat vrijwel alles op het eiland geïmporteerd moet worden. Ook het feit dat de bestemming erom bekend staat vooral geliefd te zijn onder de rich and famous, heeft daarmee te maken. In de haven van Gustavia kun je je dan ook vergapen aan de miljoenenjachten van de rijken der aarde.

Ⓒ Getty Images

Budget

Op het eiland kun je naar hartenlust bij dure winkels shoppen, maar gelukkig zijn er op Saint-Barthélemy ook genoeg dingen te doen die niet handen vol geld kosten. Er zijn genoeg mooie stranden die gratis te bezoeken zijn, zoals Shell Beach. Wil je cultuur snuiven? Loop dan eens een van de kerkjes binnen. Wie graag iets actief wil ondernemen, kan mountainbiken in de natuur.