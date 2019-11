Recept van de dag: groentecurry

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm GmbH

In een curry hoeft helemaal niet altijd vlees te zitten. In een goeie Indiase curry zit natuurlijk helemaal geen vlees. Belangrijk is een lekkere currypasa. Ja, die kan je zelf maken maar dat gaan we vandaag niet doen. Vandaag zijn we lui en kopen curry van Fairtrade original. Nee, niet om de wereld te redden maar omdat het echt lekkere curry is. Ik heb er altijd een pakje van in huis. Voor je kan niet weten.