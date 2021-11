Dagrecept: Geroosterde spruitjes, aardappelen en spek

Dit is een recept van de Amerikaanse schrijfster Elizabeth Passarella, afkomstig van die leuke site thekitchn.com. Wat u er verder bij serveert, mag u zelf beslissen. Verwarm de oven voor op 220 graden. Doe 1 eetlepel olijfolie, 1 eetlepel mosterd en zout in een grote kom, breng op smaak met peper en roer alles goed door. Voeg de aardappelen, sjalotjes en spek toe en zorg dat alles goed bedekt is. Verdeel het over een bakplaat met bakpapier en bak de aardappeltjes in 25 tot 40 minuten zacht; draai ze om de tien minuten om. Meng in dezelfde kom de spruitjes met 1 el olijfolie. Haal de bakplaat uit de oven en stel de temperatuur in op 250 graden. Schuif de aardappeltjes opzij, leg de spruitjes er tegenover op hun vlakke kant. Bak de spruitjes in 15 minuten gaar, de aardappels en spekjes zijn dan mooi krokant.

Nodig voor vier personen:

- 700 g iets kruimige

aardappelen (ongeschild, in partjes)

- 250 g spruitjes (buitenste schil eraf, gehalveerd)

- 1 el grove mosterd

- 2 el olijfolie, 1/2 tl zout (of iets meer naar smaak)

- zwarte peper

- 120 g spek (in blokjes)

- 1 sjalot (gesnipperd)