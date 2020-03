We doen gewoon alles virtueel, zo ook de VrijmiBo

Heel logisch, bestempelt psycholoog Jeffrey Wijnberg deze hang naar intermenselijke contact. Contact dat wordt afgeraden om het CORVID9-virus a.k.a corona tegen te gaan. „Juist in moeilijke tijden zoeken we steun bij elkaar. Meer dan ooit beseffen we; in je eentje ben je niets. Een acteur heeft publiek nodig om te kunnen acteren, een handelaar klanten om te verkopen. Zo wordt het ik-tijdperk door corona omgebogen in het we-tijdperk.”

Bovendien heeft het ook iets lekker recalcitrants, weet Wijnberg, bekend van zijn provocatieve therapie. „Is iets verboden? Dan gaan we toch proberen om het te doen. Deze nachtmerrie maakt tussen alle ellende door veel creativiteit los. Ik heb zelf net voor het eerst van mijn leven een virtuele workshop gegeven.”

Voorbeelden van virtuele bijeenkomsten:

Virtueel aan de zuip

Alleen thuis een pilsje nemen zonder je al dan niet geliefde collega’s is helemaal niet leuk. vrijdag 20 maart wordt daarom vanaf 17.00 uur een virtuele VrijMiBo in een digitaal café gehouden. Het organiserende bedrijf (Label A) hoopt hiermee zelfs de grootste VijMiBo ooit te organiseren. Zij zorgen voor de muziek en de sfeer, maar de deelnemers moeten natuurlijk zelf wat lekkers in huis halen of laten bezorgen. Aanmelden kan via VrijMiBo op Facebook.

Ook Susan Aretz, schrijfster van het kookboek Borreltijd, houdt een online vrijdagmiddagborrel, voorlopig via Instagram. Vanaf 17.00 uur zendt ze live uit vanuit haar woonkamer. Vorige week deden er 100 mensen mee. Iedereen kan meekijken, zwaaien en vragen stellen.

Daarna nog door de virtuele kroeg in? Rien Mol van Landgoed Het Rheins in Enter organiseert zaterdag 21 maart vanaf 20.30 uur een online pubquiz. Via het YouTubekanaal van het landgoed kunnen mensen naar een liveuitzending kijken waarin Mol de quizvragen stelt. Met hun mobiel kunnen ze vervolgens hun antwoorden insturen. Het is echter alleen voor omwonenden want de slimme ondernemer heeft er een eet- en drinkarrangement aan gekoppeld; er dient een (te bezorgen) box met eten en drinken afgenomen te worden. Aanmelden via Facebook.

Wil je daar een bijpassend muziekje bij? VRIJ zette de leukste Corona Playlist voor je op een rijtje:

Bij een drankje, ook virtueel, hoort een hapje. Foodwriter Meneer Wateetons kan zijn workshops niet meer op locatie geven dus geeft hij ze (gratis) online. Per keer kunnen er 500 mensen meedoen, aanmelden kan hier. Zo leer je bijvoorbeeld kimchi (op Koreaanse wijze ingemaakte groente) te maken.

Daarna weer zen

Na al dat virtueel vermaak is het weer tijd voor wat berusting. Bij Het Amsterdamse Centrum voor Mindfulness ben je de komende vier weken elke avond van 19.30 tot 20.00 uur virtueel welkom voor een meditatiesessie. Omdat we juist nu in alle hectiek misschien de behoefte hebben om even los te laten. Via Zoom kunnen maximaal duizend mensen deelnemen, aanmelding gaat per mail, daarna wordt een link gestuurd.

