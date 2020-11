Nederlanders gooien reisplannen om: ’Ik blijf waar ik zit’

In deze periode van lockdown wordt ons gevraagd om zoveel mogelijk thuis te blijven, maar kregen de Griekse eilanden en Canarische Eilanden onlangs weer code geel. Wij willen weten wat voor voor u de gevolgen zijn van de strengere regels omtrent het reizen. Velen hebben hun reis geannuleerd en blijven thuis, en diegenen die al in het buitenland zitten, blijven daar omdat ze het daar veiliger achten, blijkt uit de reacties.

Petra van Leeuwen die in Spanje woont, verbaasde zich sowieso over de laksheid in Nederland. „We zijn onlangs naar Nederland gereisd om familie en vrienden te bezoeken. Nu we weer terug zijn, merken we hoe gedisciplineerd de Spanjaarden zijn waardoor het leven hier enigszins normaal doorgaat.”

Sommige mensen zaten al in het buitenland en kunnen door omliggende landen in lockdown niet terug. Marinus Esser blijft met zijn caravan in Portugal totdat hij zonder problemen door Spanje en Frankrijk kan reizen. Anderen hebben geannuleerd, zo ook Willem Tates. „Het is geen doen omdat de codes voortdurend veranderen.”

Waar u zich ook bevindt, wij hopen dat u gezond blijft!

Veiliger in Algarve

Wij zijn al sinds februari in de Algarve (Portimao) en komen niet eerder naar Nederland totdat het virus is verdwenen. Hier zijn de minste besmettingen en het weer is hier uitstekend!

Piet Berge

Geannuleerd

Op 17 maart hebben wij geboekt voor Tenerife om te overwinteren, voor 17 november a.s. kunnen we nog kosteloos annuleren. Gezien het heen en weer gaan van geel naar oranje, hebben wij besloten de reis te annuleren.

Willem Tates

We blijven in Portugal

Wij zijn in Portugal met de caravan op een camping. Wij dachten hier fijn te blijven in geel gebied. Nu zitten Spanje en Frankrijk in een lockdown. Dus we blijven hier wachten tot Spanje en Frankrijk weer geel worden, want we hebben nergens gelezen dat we hier niet mogen zijn.

Marinus Esser

Houd je aan regels

Vanwege mijn vitaal beroep ben ik vaak in het buitenland. De verspreiding van corona heeft niets met overschrijding van grenzen te maken, maar voornamelijk met met niet toepassen van de regels. Als men zich echt aan de maatregelen houdt (mondkapje, 1,5 meter, handen wassen) kun je overal vertoeven.

Morten Bjerre

Veel te onzeker

Ik zou liever gisteren dan vandaag naar Gran Canaria gaan. Maar hoe erg ik alles en iedereen daar ook mis, wacht ik toch. Vanwege corona vind ik het allemaal nog steeds te onzeker. Daarnaast zijn ’mijn’ hotel en al mijn favoriete restaurants nog steeds gesloten, dus is het niet de vakantie waarvan ik normaal zo geniet.

Monique Valk