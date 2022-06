Dagrecept: Runderstoof met courgette en radijs

Geen nood als je de snijbiet (nog) niet vindt, spinazie kan ook. Snijd het vlees in stukken van anderhalf cm en bestrijk met de mosterd. Verhit 2 el olijfolie in de braadpan en bak het vlees rondom op hoog vuur in 5 minuten goudbruin. Breng op smaak met peper en zout en haal het vlees met een schuimspaan uit de pan.

Verhit de rest van de olijfolie, voeg de ui en sjalot toe en roerbak 3 minuten. Dan het vlees terug in de pan, met de tijm, wijn en 250 ml water; breng aan de kook. Deksel erop en laat het vlees zo’n 4 uur sudderen tot het zacht/gaar is, langer kan altijd. Gebruik de kleinste brander (indien van toepassing) en gebruik eventueel een vlamverdeler.

Draai af en toe om. Voeg zo nodig wat extra heet water toe. Halveer de radijsjes, halveer de courgette in de lengte en snijd het vruchtvlees in plakjes. Voeg dit pas toe aan de stoofpot als het vlees zacht is. Groenten mogen wel wat bite hebben, toch? Breng op smaak met zout en peper en roer voor het serveren de snijbiet/spinazie erdoor.

Nodig voor 4 personen:

- 600 g rib- of sukadelappen

- 3 el Dijonmosterd

- 3 el olijfolie

- 2 witte uien (halve ringen)

- 2 sjalotten (halve ringen)

- 3 takjes tijm

- 250 ml witte wijn

- 1 bosje radijsjes

- 1 courgette

- 100 g snijbiet of spinazie