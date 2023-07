Uittip: in dit museum trek je onderzoekjes uit een snackmuur

Natuurlijk kun je via Google en op YouTube veel antwoorden vinden, maar het is veel leuker om iets zelf te onderzoeken. Natuurmuseum Brabant in Tilburg spoort zijn bezoekers met de nieuwe tentoonstelling Zoek het zelf uit! aan om in de huid van wetenschappers als Charles Darwin en Jane Goodall te kruipen.

Ⓒ Natuurmuseum Brabant