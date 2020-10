We hebben we het groen in de huiskamer weer herontdekt

Volgens trendwatcher Adjiedj Bakas wordt daarom ook in de zorgcentra volop geëxperimenteerd met het positieve effect dat huisdieren op de bewoners hebben. De voorspeller stelt dat 2021, meer nog dan nu, het jaar van het huisdier wordt.

En laten we vooral de kamerplant niet vergeten; de groene vingers zullen het volgend jaar onverminderd druk krijgen. Op zoek naar geborgenheid hebben we het groen in de huiskamer weer herontdekt, zelfs planten van toen als de Hertshoorn en de Sansevieria zijn helemaal van nu.

Opvallend is dat ze dit keer vooral door jongeren worden omarmd. Millennials leven graag in hun eigen urban jungle waar ze zich verantwoordelijk voelen voor al het groen in huis. Doordat het ze aan een eigen huis of kinderen ontbreekt, hebben ze weinig om voor te zorgen. Dus storten ze zich op de kamerplant, zo luidt de verklaring.

Dit doen ze op een manier die bij ze past. Zo kom je jongeren niet snel in een tuincentrum tegen omdat ze veel liever stekjes ruilen dan planten kopen. Dus zijn ze te vinden op ruilmarkten, sociale media, in how-to filmpjes op YouTube en tijdens drukbezochte stekjes-workshops. Zo zijn plantenliefhebbers heuse influencers geworden, met soms tienduizenden volgers op Instagram.

Neem Mamabotanica. Lange tijd had deze twintiger een plantenasiel waar zielige planten van de straat onderdak kregen en waar plantenbezitters hun afdankertjes een tweede leven konden bieden. Het plantenasiel bestaat niet meer, maar Mamabotanica is nog altijd actief en heeft op Instagram bijna 80.000 volgers.

Bekijk ook: De vuilniscontainer als schatbewaker

Of je nu knuffelt met je konijn of je plant vertroetelt alsof het je kind is: het is gezond, maakt gelukkig en is bovenal heel normaal in het nieuwe normaal.

Chef VRIJ Babette Wieringa belicht elke week de wereld van lifestyle. Volg haar op Instagram: babettewieringa.

Mail: [email protected]