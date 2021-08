NASA zoekt mensen die willen doen alsof ze op Mars leven

Het uiteindelijke doel van de missie is om zo veel mogelijk kennis en informatie te vergaren, zodat astronauten goed voorbereid naar Mars af kunnen reizen.

De gesimuleerde Marsmissies vinden vanaf volgend jaar herfst plaats in Mars Dune Alpha, een 157 vierkante meter grote 3D-geprinte basis in Johnson Space Center in Houston. In totaal worden drie missies gehouden, waaraan steeds vier mensen kunnen deelnemen.

De deelnemers zullen tijdens de missies ervaren hoe het is om een ruimtewandeling te maken en om geen contact te kunnen hebben met familie en vrienden op aarde. Ook krijgen ze te maken met uitdagingen zoals falende apparatuur en voedseltekorten.

Amerikanen

Helaas kunnen alleen niet-rokende Amerikanen tussen de 30 en 35 jaar zich aanmelden voor de simulatiemissies. Extra vereiste is dat ze een bètastudie hebben afgerond en/ of minstens 2000 vlieguren als piloot. Kandidaten die een medische studie hebben gedaan, maken ook kans.