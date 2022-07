Het gaat goed met Nederlandse bossen, toch zijn er ook deze zorgen

Premium Buitenland

Vaker in de greep van hittegolven

Europa is niet de enige plek op aarde waar dit weekeinde rekening wordt gehouden met een alles verzengende hittegolf. Ook het zuiden van de Verenigde Staten zucht onder temperaturen van ver boven de veertig graden en in China zijn vandaag maar liefst 68 steden met meer dan een miljoen inwoners op co...