Zo onderhoud je een vloerkleed van jute, hennep of sisal

Flitsonderzoek naar de flitsbezorger

Het stoplicht stond op rood. Onder het rode licht telden de seconden af. Er was nog een halve minuut te gaan tot groen. Voor mij stonden twee fietsers. De een was in het zwart gekleed, de ander in het paars. Op zo’n vijftien seconden hielden ze het niet meer. Zwart vertrok in een flits. Paars sprong...