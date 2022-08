Dagrecept: Indiase kipspiesjes van de barbecue

Dit recept uit Koken op de Big Green Egg van James Whetlor (Manteau) is makkelijk. Gebruik de directe set-up met rvs rooster meteen boven de kolen. De doeltemperatuur is 190-210 graden. Mix de ingrediënten voor de marinade in een keukenmachine of blender. Doe de kip in een kom met de marinade en zorg dat alle stukjes bedekt zijn met marinade. Dek af en zet 1 uur tot 8 uur in de koelkast.

Breng het vlees voor het grillen op kamertemperatuur. Haal de kip uit de marinade en rijg ze aan vier spiesen. Leg de spiesjes direct op het rooster, eventueel op het vel als die er nog op zit. Sluit het deksel en gril de spiesjes 10 minuten. Draai ze om en gril ze nog 10-15 minuten, of tot de kerntemperatuur 74 graden is. Laat de spiesjes 10 minuten rusten en serveer met brood en een raita- of chilisaus. Je kunt de kip ook grillen met bot, zonder spiesjes.

Nodig voor 4 personen:

- 8 kippendijen (met of zonder vel)

- bosje koriander (15 g, grof gehakt)

- 2 teentjes knoflook

- 1-3 verse groene pepers (met of zonder zaden)

- 1 el verse geraspte gember

- 1 tl kurkuma

- 1 el garam masala

- 1 tl chilipoeder, 1 el olie

- sap van 1 citroen

- 1 el suiker, 1 tl zout

- ½ tl gekneusde zwarte peperkorrels