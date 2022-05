Oproep: boekt u liever een pakketreis of juist ticket en accommodatie los?

Welke manier van boeken heeft uw voorkeur en waarom? Of hangt het misschien af van de bestemming of het soort vakantie? Boekt u bijvoorbeeld voor een stedentrip liever een ticket en accommodatie los van elkaar en voor een verre (lange) vakantie juist een pakketreis? Waarom is dat?

En als u een pakketreis boekt: waar let u dan vooral op? Kiest u bijvoorbeeld dan voor een all-inclusive, een appartement of een hotel met ontbijt?

Ook zijn we benieuwd welke tips u heeft bij het uitzoeken van een pakketreis of het boeken van een losse ticket en accommodatie.

Laat het ons weten! Mail uw reactie naar check-in@telegraaf.nl

Een bloemlezing van de reacties wordt binnenkort zowel in de krant als op onze site gepubliceerd.