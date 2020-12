Recept van de dag: eenvoudige champignons

Weinig is lekkerder dan een toastje, goed in de boter gezet en dan volgestapeld met versgebakken champignons. En al helemaal lekker met deze kruiderij. Je mag ook zo’n doosje gemengde paddenstoelen nemen. Ik mopper wel eens op de vooruitgang die zelden iets goeds brengt maar die doosjes paddenstoelen zijn natuurlijk geweldig. Weet je wat, doe half/half paddenstoelen en champignons (die natuurlijk eigenlijk ook paddenstoelen zijn).

Eventuele bruine steeltjes verwijderen en dan de paddenstoelen in plakjes snijden en/of in reepjes scheuren. Boter lekker bruin laten worden. Bak de paddenstoelen en voeg dan de ui, marjolein, nootmuskaat, citroensap en het zout toe. Heet, heet, dat vuur dan blussen met een scheut droge sherry. Ga eens shoppen naar peper. Ik heb wilde peper uit Madagascar, wow, daarvan dus wat over de paddenstoelen. Verroer de maïzena met een scheutje water en bind daarmee het vocht dat is vrijgekomen. Nu nog heel veel fijngehakte peterselie en je gelooft het niet, hoe lekker. Oh, ja, veel boter op de toast! Of zei ik dat al?

Nodig:

• toast

• 500 gr paddenstoelen en champignons

• ½ ui fijn gesnipperd

• 1 eetl citroensap

• 1 theel marjolein

• mespunt nootmuskaat

• 1 theel maïzena

• zout en peper

• boter

• 4 eetl droge sherry

• 3 eetl peterselie, fijngesneden