Oproep: ontmoet u graag landgenoten op vakantie?

„Hè, gezellig, nog een Nederlander!” De ene persoon vindt het hartstikke leuk om Nederlanders te ontmoeten op vakantie en past er juist zijn of haar vakantiebestemming en accommodatie op aan. Zo zijn er mensen die elk jaar het liefst ergens heen gaan waar gegarandeerd ook andere landgenoten zitten. Anderen proberen juist een vakantie te boeken waar die kans om mede-Nederlanders te ontmoeten, juist heel klein is.

Hoe zit dat bij u? Vindt u het leuk om landgenoten tegen te komen of juist niet? En waarom is dat dan?

Misschien heeft u op vakantie ooit landgenoten ontmoet en is daar een hechte vriendschap uit ontstaan. Wij horen graag uw ervaringen.

Ook zijn we benieuwd waar we volgens u vooral wel (of niet) naartoe moeten als we (geen) Nederlanders willen tegenkomen.

Laat het ons weten! Mail uw reactie naar check-in@telegraaf.nl

Een bloemlezing van de reacties wordt binnenkort zowel in de krant als op onze site gepubliceerd.