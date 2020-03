Dierenvraag: waarom bijt hond soms in onze handen?

Dierenarts Piet Hellemans beantwoordt wekelijks een ingezonden dierenvraag. Vandaag: „Mijn man wandelt een keer per week met de hond van onze dochter. Die is dan zo enthousiast dat hij mijn echtgenoot in zijn hand bijt (hij bijt niet door). Is dit een teken van blijdschap of misschien iets anders?”